عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصين تعتزم بناء "مركز شرطي ذكي" يدار الكترونيا بكين – سبأ:

تعتزم الصين بناء مركز شرطة يعمل بالذكاء الصناعي وليس البشر، على أن يتم افتتاحه في مدينة "ووخان " مركز مقاطعة "خوبي" الواقع وسط البلاد.



ووفقا لتقارير صحفية نشرت اليوم، فانه تم تصميم المركز الجديد لخدمة الأمور المتعلقة باستخراج رخص القيادة والسيارات والمركبات، وهو الأمر الذى يجعله أشبه إلى حد كبير بدوائر إدارة المركبات أكثر من كونه مركزا للشرطة، حيث يوفر المركز إمكانية إجراء امتحانات القيادة عن طريق المحاكاة وخدمات التسجيل وميزة تكنولوجيا المسح الضوئي المتقدمة، والتي أصبحت الأداة الجديدة المفضلة لدى مراكز الشرطة في جميع أنحاء الصين.



ومن المقرر فتح هذا المركز للجمهور على مدار اليوم.

سبأ [11/نوفمبر/2017]سبأ