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ولاية أميركية تستأنف عقوبة الاعدام بتركيبة كيميائية سامة
[11/نوفمبر/2017]
واشنطن – سبأ :
تستأنف ولاية نبراسكا الأميركية تنفيذ عقوبة الاعدام بعد توقف دام عشرين عاما، وذلك مع بدء التحضير لاعدام قاتل بواسطة حقنة سامة تحوي تركيبة كيميائية جديدة لم يتم اختبارها سابقا.

وأبلغ مسؤولو سجن الولاية الخميس خوسيه ساندوفال السجين المحكوم بالاعدام لقتله خمسة اشخاص خلال سطو مسلح لمصرف عام 2002، عزمهم تنفيذ الحكم به عبر حقنة قاتلة.

وتنوي الولاية استخدام نوع جديد من المواد الكيميائية في الحقنة يمكن ان يثير تحديات قانونية، وسرعان ما ابدى المعارضون للاعدام مخاوفهم من هذه الخطوة.

وقال روبرت دونهام من مركز المعلومات حول عقوبة الاعدام ان "اي تركيبة كيميائية جديدة تعني ان الاعدام هو نوع من الاختبار الذي يجري على البشر".

واضاف "هذا لا يعني انها لن تنجح، لكنها تثير مجموعة تساؤلات سوف يطالب المساجين المحكمة باجابات عنها". لكن بموجب القانون يمكن للمسؤولين ان يطلبوا اصدار امر اعدام ساندوفال بعد شهرين من ابلاغه بالتركيبة السامة الجديدة.

وتتكون التركيبة الجديدة من مادة الفاليوم المهدئة ومادة الفنتانيل سيترايت التي تستخدم لتسكين الالام ومادة السيساتراكوريوم التي تصيب العضلات بالارتخاء والبوتاسويم كلورايد الذي يوقف عمل القلب.

ولعقوبة الاعدام تاريخ حافل في نبراسكا، فقد تم تجريمها من قبل المشرعين عام 2015 لكن اعيد العمل بها عام 2016 بعد تصويت شعبي.

وانخفض عدد الاعدامات في الولايات المتحدة في السنوات العشر الماضية، وبلغ عدد الذين تم اعدامهم هذا العام 23 شخصا حتى الآن، بحسب مركز المعلومات الخاص بعقوبة الاعدام.

سبأ
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