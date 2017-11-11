عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الجنوبية وأميركا تجريان تدريبات عسكرية واسعةً سول- سبأ :

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه سيجري تدريبات عسكرية نادرة مع ثلاث حاملات طائرات أميركية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية.



وقالت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية، حسب وكالة يونهاب الرسمية، إن قواتها البحرية تخطط لإجراء التدريبات العسكرية، اليوم السبت، في البحر الشرقي لمدة اربعة أيام بمشاركة ثلاث حاملات طائرات أميركية، وهي "يو إس إس رونالد ريغان"، و"يو إس إس نيميتز"، و"يو إس إس ثيودور روزوفلت".



وأضافت أن الثلاث حاملات طائرات الأميركية التي تعمل بالفعل في غرب المحيط الهادئ، ستصل إلى المسرح الكوري للعمليات، واحدة تلو الأخرى، للمشاركة في التدريبات العسكرية.



ومن المتوقع أن تشارك في هذه التدريبات احدى عشرة سفينة حربية أميركية مزودة بمنظومة "إيجيس" وسبع سفن حربية كورية جنوبية، إلى جانب حاملات الطائرات الأميركية.



وذكرت هيئة الأركان المشتركة أن هذه التدريبات تهدف إلى تعزيز سياسة التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "الردع الموسع" لمواجهة استفزازات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وإظهار عزمهما على الانتقام القوي ضد أي استفزاز من قبل كوريا الشمالية.





سبأ [11/نوفمبر/2017]سبأ