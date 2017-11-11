عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وثيقة أمريكية لمجلس الأمن حول الأزمة في فنزويلا واشنطن – سبأ :

سلمت الولايات المتحدة الى مجلس الأمن الدولي وثيقة أعدتها بعثتها لدى المنظمة الدولية أعربت فيها عن الأمل أن يتيح الاجتماع غير الرسمي عن فنزويلا المقرر عقده الاثنين القادم بمقر الامم المتحدة التوصل الى تحرك دولي يحول دون تطور الأزمة الحالية في فنزويلا ويمنع تداعياتها على المستوى الانساني بشكل قد يهدد السلام والامن الدوليين .



وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم والتي حصلت على نسخة من الوثيقة أن الوثيقة تحث المجتمع الدولي أن يعمل بشكل جماعي حول هذه الأزمة قبل أن تتفاقم وتهدد السلام والأمن في العالم .



وجاء في الوثيقة أمس أنه خلال ستة اشهر هرب أكثر من نصف مليون فنزويلي الى كولومبيا والدول المجاورة وبات على هذه الدول أن تكافح ضد الاتجار بالبشر وعمليات الاستغلال الجنسي وأنه في الوقت الذي يتواصل فيه انهيار الاقتصاد الفنزويلي من المرجح أن يزداد الوضع تفاقمًا وأن تصل الى مرحلة العجز عن سداد ديونها .



وكانت السفيرة الأمريكية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي قد دعت الى عقد هذا الاجتماع بقاعة داخل مقر الأمم المتحدة مخصصة لبحث المسائل الاقتصادية والاجتماعية.



وتتحفظ دول كثيرة ازاء اي تدخل للأمم المتحدة في أزمة فنزويلا وتعتبر ان تدخل المنظمات الاقليمية هو الخيار الأفضل.

سبأ [11/نوفمبر/2017]سبأ