ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 11 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:13:15ص
ارتفاع ضحايا مجزرة العدوان برازح في صعدة إلى ثمانية شهداء وجرحى
ارتفعت حصيلة الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي مساء اليوم بمنطقة بني صياح بمديرية رازح بمحافظة صعدة إلى ثمانية شهداء وجرحى.
كوريا الجنوبية وأميركا تجريان تدريبات عسكرية واسعةً
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه سيجري تدريبات عسكرية نادرة مع ثلاث حاملات طائرات أميركية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية.
أكثر من 625 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان والحصار 
بلغت خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية جراء العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر 625 مليوناً و233 ألف دولار.
السنغال تتأهل لمونديال روسيا لكرة القدم 2018
تأهل المنتخب السنغالي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على مضيفه الجنوب افريقي 2-صفر في بولكواني في مباراة معادة من الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الحاسم للتصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.
آخر الأخبار:
الصين تعتزم بناء "مركز شرطي ذكي" يدار الكترونيا
ولاية أميركية تستأنف عقوبة الاعدام بتركيبة كيميائية سامة
استشهاد وإصابة 16 صياداً في غارتين لطيران العدوان باللحية في الحديدة
وثيقة أمريكية لمجلس الأمن حول الأزمة في فنزويلا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
وثيقة أمريكية لمجلس الأمن حول الأزمة في فنزويلا
[11/نوفمبر/2017]
واشنطن – سبأ :
سلمت الولايات المتحدة الى مجلس الأمن الدولي وثيقة أعدتها بعثتها لدى المنظمة الدولية أعربت فيها عن الأمل أن يتيح الاجتماع غير الرسمي عن فنزويلا المقرر عقده الاثنين القادم بمقر الامم المتحدة التوصل الى تحرك دولي يحول دون تطور الأزمة الحالية في فنزويلا ويمنع تداعياتها على المستوى الانساني بشكل قد يهدد السلام والامن الدوليين .

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم والتي حصلت على نسخة من الوثيقة أن الوثيقة تحث المجتمع الدولي أن يعمل بشكل جماعي حول هذه الأزمة قبل أن تتفاقم وتهدد السلام والأمن في العالم .

وجاء في الوثيقة أمس أنه خلال ستة اشهر هرب أكثر من نصف مليون فنزويلي الى كولومبيا والدول المجاورة وبات على هذه الدول أن تكافح ضد الاتجار بالبشر وعمليات الاستغلال الجنسي وأنه في الوقت الذي يتواصل فيه انهيار الاقتصاد الفنزويلي من المرجح أن يزداد الوضع تفاقمًا وأن تصل الى مرحلة العجز عن سداد ديونها .

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي قد دعت الى عقد هذا الاجتماع بقاعة داخل مقر الأمم المتحدة مخصصة لبحث المسائل الاقتصادية والاجتماعية.

وتتحفظ دول كثيرة ازاء اي تدخل للأمم المتحدة في أزمة فنزويلا وتعتبر ان تدخل المنظمات الاقليمية هو الخيار الأفضل.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الصين تعتزم بناء "مركز شرطي ذكي" يدار الكترونيا
ولاية أميركية تستأنف عقوبة الاعدام بتركيبة كيميائية سامة
كوريا الجنوبية وأميركا تجريان تدريبات عسكرية واسعةً
إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين في اعتداءات جديدة للاحتلال الاسرائيلي
الصين: المجتمع الدولي يدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقراره السياسي
روسيا: عمليات الجيش السوري في الضفة الشرقية لنهر الفرات تسير بشكل ناجح
دراسة : الولايات المتحدة قد تكون أنفقت 5.6 تريليون دولار على الحروب منذ 2001م
تحذيرات من مصادرة الاحتلال مئات الدونمات في منطقة الأغوار بالضفة الغربية
أمين عام حزب الله: تنظيم (داعش) يلفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة الانتصارات
بريطانيا ترفض أي اتفاق يضع حدوداً جديدة داخل اراضيها

العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة 16 صياداً في غارتين لطيران العدوان باللحية في الحديدة
[11/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على صيادين بجزيرة البضيع بالحديدة
[11/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[10/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف مديريتي مجز وكتاف في صعدة
[10/نوفمبر/2017]
غارتان لطيران العدوان على موزع بتعز
[10/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by