رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السنغال تتأهل لمونديال روسيا لكرة القدم 2018 بولكواني – سبأ :

تأهل المنتخب السنغالي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على مضيفه الجنوب افريقي 2-صفر في بولكواني في مباراة معادة من الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الحاسم للتصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.



وسجل ديافارا ساخو (12) وثامسانكا مخيزي (38 خطأ في مرماه) الهدفين.



وعززت السنغال بقيادة مدربها ولاعب وسطها السابق أليو سيسيه صدارتها للمجموعة برصيد 11 نقطة بفارق 5 نقاط امام بوركينا فاسو والرأس الاخضر اللتين تلتقيان الثلاثاء المقبل في واغادوغو ضمن الجولة السادسة الاخيرة في مواجهة باتت هامشية، وبفارق 7 نقاط امام جنوب افريقيا.



واعيدت المباراة بقرار من الاتحاد الدولي (فيفا) بسبب تلاعب الحكم الغاني جوزف لامبتي بنتيجة المباراة الاولى التي اقيمت في 12 نوفمبر 2016 وانتهت بفوز جنوب افريقيا 2-1.



وعاقب الاتحاد الدولي في مارس الماضي الحكم لامبتي بالايقاف مدى الحياة بسبب منحه جنوب افريقيا ركلة جزاء وهمية، وقد اكدت محكمة التحكيم الرياضية هذا الايقاف.





سبأ [11/نوفمبر/2017]سبأ