تكريم المشاركين في مهرجان الإسعاف والإنقاذ الطبي بالحديدة [10/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ:

كرم وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة الحديدة علي بن علي القوزي المشاركين والمشاركات في المهرجان التدريبي الرابع للإسعاف والإنقاذ الطبي الذي أقيم على مدى عشرين يوما بكلية علوم الطوارئ الصحية والتقنية بمشاركة 250 مشاركاً ومشاركة.



وفي حفل التكريم حث وزير التعليم الفني المشاركين والمشاركات على الاستفادة مما اكتسبوه من مهارات ومعارف ومواصلة العلم والتزود بالجديد في جانب الإنقاذ الطبي ومساعدة الآخرين.



وثمن جهود كلية علوم الطوارئ الصحية والتقنية بالحديدة وحرصها على تدريب الشباب والمهتمين في مجال الإنقاذ في حالات الطوارئ سيما في ظل العدوان الغاشم.



فيما أشار أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة إلى أهمية مثل هذه البرامج ومساهمتها في الحد من إصابات الكوارث وإنقاذ الأرواح ، مشيداً بالجهود المبذولة في إيجاد كوادر مؤهلة بالمحافظة في الإنقاذ والاسعافات في حالات الطوارئ .



من جانبه أوضح عميد كلية علوم الطوارئ الصحية والتقنية الدكتور محمد الوشلي أن المشاركين اكتسبوا مهارات ومعارف حول الإسعافات الأولية والإنقاذ أثناء الطوارئ والكوارث، مشيراً إلى أن المهرجان جاء في إطار أهداف الكلية في تأهيل الكوادر المجتمعية وتزويدها بالطرق الصحيحة أثناء عملية الإسعاف في حالات الطوارئ والكوارث.



تخلل الحفل الذي حضره عدد من الأكاديميين ومدراء المستشفيات الخاصة و قيادات مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، فقرات فنية وريبورتاج حول المهرجان وفعالياته وكذا عرض مصغر لعملية إنقاذ ميدانية.

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