إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين في اعتداءات جديدة للاحتلال الاسرائيلي [10/نوفمبر/2017] القدس المحتلة – سبأ:

اصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين في اعتداءات جديدة لجيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت وسائل اعلام فلسطينية ان قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي قمعت المسيرة الأسبوعية في قرية كفر قدوم في قلقيلية لمناهضة الاستيطان وللمطالبة بفتح شارع القرية المغلق بقرار إسرائيلي منذ 14 عاما لصالح مستوطني مستوطنة (قدوميم) المقامة في القرية.



واضافت المصادر ان قوات جيش الاحتلال هاجمت المشاركين في المظاهرة باستخدام الاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح طفيفة وحالات اختناق وإغماء.



كما قمعت قوات إسرائيلية تظاهرة فلسطينية للمطالبة بفتح الطريق الرئيسة المؤدية إلى قرية قلقس شرق الخليل.



ورفع المتظاهرون لافتات ضد الاستيطان وأخرى تندد بسياسة الإغلاق التي ينتهجها الكيان الصهيوني وطالبوا بفتح بوابة القرية المغلقة منذ 17 عاماً.



وفي السياق ذاته، أصيب عدد من الفلسطينيين ومتضامنين أجانب بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات إسرائيلية على المشاركين في المسيرة الأسبوعية في قرية بلعين في رام الله تنديدا بالاستيطان.

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