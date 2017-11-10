رئيس الثورية العليا يدعو للخروج الكبير في تظاهرة الاثنين القادم [10/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

دعا رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي جماهير الشعب اليمني للخروج الكبير والمشرف في تظاهرة الاثنين القادم التي دعا إليها المجلس السياسي الأعلى.



وأكد رئيس الثورية العليا أهمية المشاركة الفاعلة للتأكيد على رفض استمرار العدوان وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني وتشديد حصاره البري والبحري والجوي.



ودعا العاملين في المنافذ والموانئ والمطارات والمؤسسات ذات العلاقة إلى تنفيذ وقفات احتجاجية لاحقة.



وجدد الدعوة للمنظمات الدولية المتواجدة في اليمن والعاملين فيها إلى إدانة استمرار العدوان وتشديد حصاره واللذين سيفاقمان الأوضاع الإنسانية الصعبة المفروضة على الشعب اليمني.

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