قصف مدفعي يدك تجمعات للجنود السعوديين بنجران وعسير وجيزان [10/نوفمبر/2017] نجران - سبأ:

دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم عدد من تجمعات العدو السعودي في نجران وجيزان وعسير محققة إصابات مباشرة.



وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في الشرفة ومرتفعات رجلا والمخروق بنجران.



وأشار المصر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت أيضاً تجمعات للجنود السعوديين في موقع البحطيط بجيزان، وخلف موقع المسيال بعسير مكبدة العدو خسائر فادحة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان الغاشم شن غارتين على موقع الشرفة بنجران.

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