هيئة الطيران تنفي ما تناقلته وسائل إعلام العدوان حول استئناف الرحلات من مطار عدن [10/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

نفت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ما تناقلته القنوات والمواقع التابعة للعدوان، حول استئناف الرحلات للخطوط الجوية اليمنية من مطار عدن الدولي.



وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني الدكتور مازن غانم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن جميع المطارات ما تزال مغلقة من قبل تحالف العدوان أمام الرحلة الجوية الإنسانية ورحلات الركاب.



كما أكد وفاة شخصين في مطار سيئون كان من المفترض سفرهما أمس للعلاج في الخارج بسبب إغلاق المطار .. وقال" هناك الكثير من الأمراض توفوا بسبب عدم تمكنهم من السفر للعلاج أو الحصول على الأدوية جراء العدوان والحصار".



وأشار الدكتور غانم إلى أن عدد العالقين في الخارج في تزايد مستمر وأصبحوا غير قادرين على تحمل نفقات المعيشة وينتظرهم مصير مجهول.



وطالب المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم لفتح كافة المطارات والمنافذ البرية والبحرية في أسرع وقت ممكن لتجنب أكبر كارثة إنسانية، مالم فإنه شريك في معاناة وقتل اليمنيين.

سبأ