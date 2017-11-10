محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صورة أرشيفية ارتفاع ضحايا مجزرة العدوان برازح في صعدة إلى ثمانية شهداء وجرحى





ارتفعت حصيلة الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي مساء اليوم بمنطقة بني صياح بمديرية رازح بمحافظة صعدة إلى ثمانية شهداء وجرحى .



وأوضح مصدر صحي بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن حصيلة الشهداء أربعة أشخاص بينهم طفلين وامرأة وهم أحمد صالح سليمان 40 سنة، ومطره جابر عوض 60سنة، والطفل داد أحمد صالح خمس سنوات والطفلة فضة أحمد صالح سليمان تسعة أشهر.



وأشار إلى أن الجرحى أربعة هم عتيقه ضيف فرحان 35 سنة وعبده صالح سليمان 22 سنة ونواف صغير سليمان 23 سنة بالإضافة إلى صالح سليمان علي 60 سنة.



سبأ [10/نوفمبر/2017] صعدة – سبأ:سبأ