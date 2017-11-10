محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الباحث محمد الفقيه يحصل على الماجستير بإمتياز في المحاسبة







حصل الباحث فهد محمد حسن صالح الفقيه على درجة الماجستير بامتياز في المحاسبة من الأكاديمية الأوروبية للدراسات العليا بصنعاء عن رسالته الموسومة بـ "متطلبات التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء في الموازنة العامة للدولة في الجمهورية اليمنية دراسة ميدانية على وزارة المالية".



وأشادت لجنة المناقشة المكونة من الأستاذ الدكتور عبد العزيز العزعزي رئيسا ومشرفا والأستاذ الدكتور عارف عبدالرزاق الحاج والأستاذ الدكتور خالد أحمد حيدرة أستاذ المحاسبة بجامعة عمران مناقشا خارجيا، بالجهد الذي بذله الباحث في إعداد الرسالة من خلال تشخيص واقع الموازنة العامة للدولة والتوصيات التي خرجت بها الرسالة.

سبأ [10/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ