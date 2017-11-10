الصين: المجتمع الدولي يدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقراره السياسي [10/نوفمبر/2017] بيروت – سبأ:

أكدت الصين اليوم الجمعة دعم المجتمع الدولي لسيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقراره السياسي.



وقال سفير الصين لدى لبنان وانغ كه جيان في تصريحات للصحافيين بعد اجتماعه وسفراء (مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان) مع الرئيس اللبناني ميشال عون "استمعنا خلال الاجتماع لعرض الرئيس عون حول الوضع في لبنان وحول تقييم الرئاسة والحكومة اللبنانية للوضع".



وأضاف "بدورنا أكدنا بشكل جماعي دعم المجتمع الدولي لسيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقراره السياسي".



وعبر السفير عن ارتياح الصين للزخم الذي حصل السنة الماضية على الساحة السياسية وتمنى أن لا ينقطع هذا الزخم بأي حدث من الأحداث.



وقال "نتمنى أن تحل هذه المشاكل بشكل سريع بما يضمن الاستقرار ويحفظ سيادة لبنان ووحدة اراضيه".



وكان الرئيس اللبناني قد أجرى سلسلة لقاءات دبلوماسية موسعة تناولت التطورات الأخيرة بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري استقالته من السعودية يوم السبت الماضي والظروف التي رافقت هذا الإعلان ومنها استمرار وجود الحريري خارج لبنان.

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