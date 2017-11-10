روسيا: عمليات الجيش السوري في الضفة الشرقية لنهر الفرات تسير بشكل ناجح [10/نوفمبر/2017] موسكو – سبأ:

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش السوري في الضفة الشرقية لنهر الفرات تسير بشكل ناجح.



وقال شويغو في تصريحات نقلتها وكالة (سبوتنيك) الروسية للانباء اليوم الجمعة ان القوات السورية بدعم من سلاح الجو الروسي سيطرت على آخر معقل للإرهابيين في البوكمال.



وكان الجيش السوري أعلن أمس الخميس استعادة السيطرة على مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور مواصلته ملاحقة فلول تنظيم (داعش) في المنطقة.

سبأ