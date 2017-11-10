المؤتمر يرحب بدعوة المجلس السياسي الأعلى للاحتشاد الاثنين المقبل [10/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

رحب المؤتمر الشعبي العام بدعوة المجلس السياسي الأعلى للاحتشاد صباح الإثنين المقبل في مسيرة كبرى بالعاصمة صنعاء، للتنديد بتصعيد العدوان لحصاره وإغلاق كافة المنافذ للجمهورية اليمنية.



ودعا المؤتمر الشعبي الشعب اليمني وفي المقدمة قيادات وأعضاء المؤتمر وأنصاره وحلفائه إلى المشاركة الفاعلة في المسيرة، إنطلاقا من مواقفه المبدئية والثابتة في مواجهة العدوان والحصار، والعمل على تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز وحدة الصف الوطني وبما يسهم في إفشال مخططات العدوان ومرتزقته.



وندد المؤتمر الشعبي في بيانٍ تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) باستمرار تحالف العدوان الذي تقوده السعودية بارتكاب المجازر اليومية بحق الشعب اليمني والإجراءات التصعيدية المتمثلة بتشديد الحصار من خلال إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في انتهاكاً صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.



واستنكر البيان موقف المجتمع الدولي الهزيل من المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان وتشديده للحصار بصورة غير مسبوقة باتت تهدد بأسوأ كارثة إنسانية في العالم.



وأشاد المؤتمر الشعبي العام بالصمود الأسطوري للشعب اليمني وبسالة وتضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل .. مؤكدا أنه سيظل في مقدمة المدافعين عن وحدة وسيادة واستقلال اليمن، ومواجهة العدوان.

سبأ