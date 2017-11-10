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  رياضة
الأهلي يستعيد صدارة دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر بفوزه على الشعب
[10/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
استعاد فريق أهلي صنعاء صدارة دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر لكرة القدم بعدما تغلب على منافسه الشعب بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء في ختام الجولة الثانية.

انتهى الشوط الأول الذي شهد طرد ظهير الأهلي أحمد الظاهري للخشونة دون أهداف رغم حصول الأهلي على ركلة جزاء أهدرها رامي الوسماني.

وفي الشوط الثاني تمكن الأهلي من إحراز الهدف الأول عبر مهاجمه علي الصلول عند الدقيقة 65, قبل أن يضيف زميله أبو بكر النزيلي الهدف الثاني في الدققية 83 وبعد دقيقتين طرد حكم المباراة لاعب الشعب ماجد عمر.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول, في حين بقي الشعب برصيد نقطة في المركز الأخير متساويا مع الوحدة الذي خسر أمس من مايو الوصيف بأربع نقاط بهدفين نظيفين.

وكانت الجولة الثانية افتتحت الأربعاء الماضي وشهدت فوز اليرموك الثالث بثلاث نقاط على العروبة الرابع بنقطة فقط بنتيجة أربعة أهداف لهدفين.
سبأ
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