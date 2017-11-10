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  ثقافة
مؤتمر عام (اليونسكو) يثبت إنتخاب الفرنسية ازولاي رسمياً مديرة عامة للمنظمة
[10/نوفمبر/2017] باريس – سبأ:
اقر المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) اليوم الجمعة نتائج التصويت على إختيار وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة اودري ازولاي رسمياً مديرة عامة للمنظمة.

وحصلت ازولاي في التصويت الذي جرى في 13 أكتوبر في المجلس التنفيذي للمنظمة على 131 صوتاً من اصل 184 مقترعاً، بينما تبلغ الاغلبية المطلوبة 76 صوتا.

وتعد ازولاي ثانية امرأة تشغل هذا المنصب بعد ايرينا بوكوفاالتي تنهي ولايتها على رأس المنظمة.

وستتولى ازولاي مهامها رسمياً على رأس اليونسكو في 13 نوفمبر في احتفال رسمي في مقر المنظمة بباريس.

وبعد اعلان النتائج عبرت ازولاي امام مندوبي المؤتمر العام عن فخرها وحماسها لفكرة "خدمة هذه المنظمة".

وقالت ان "مهمة اليونسكو تتسم بالحداثة الواضحة وعلينا أن نجعل المنظمة وعملها بمستوى هذه الحداثة".
سبأ
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