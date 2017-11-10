تحذيرات من مصادرة الاحتلال مئات الدونمات في منطقة الأغوار بالضفة الغربية [10/نوفمبر/2017] القدس المحتلة – سبأ:

حذر مسئول ملف الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة غسان دغلس اليوم الجمعة، من تداعيات قرار كيان الاحتلال بمصادرة مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية في منطقة الأغوار في الضفة الغربية.



وقال دغلس في تصريحات صحافية اليوم إن الأراضي المستهدفة من قبل سلطات الاحتلال تقع في منطقتي (عين الحلوة) و (أم الجمال) في وادي المالح في الأغوار الشمالية.



وذكر ان جيش الاحتلال الإسرائيلي أمهل 30 عائلة تتكون من أكثر من 250 شخصا وتملك نحو 65 منشأة ثمانية أيام تنتهي اليوم لمغادرة الأراضي المستهدفة مصادرتها.



وأوضح أن الإخطار الإسرائيلي نص على "وضع اليد على الأراضي المستهدفة وطرد العائلات التي تقطن فيها منها بشكل فوري تنفيذ لحكم عسكري أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وتشير التقارير الى ان منطقة عين حلوة في واد المالح تعد من المناطق التي تشتهر بوفرة الينابيع المائية والأكثر خصوبة للزراعة.



وسبق أن تحدثت وسائل إعلام عن خطط لحكومة الاحتلال لتكثيف التوسع الاستيطاني في منطقة الأغوار ومضاعفة عدد المستوطنين فيها من 6 آلاف إلى 12 ألف في المدى القريب.

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