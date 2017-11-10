الفيفا يكشف عن الكرة الجديدة الرسمية لبطولة كأس العالم في روسيا [10/نوفمبر/2017] زيوريخ – سبأ:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) امس الخميس عن الكرة الجديدة الرسمية لبطولة كأس العالم القادمة 2018م في روسيا بحضور العديد من نجوم الساحرة المستديرة حول العالم.



ووصف (الفيفا) الكرة الجديدة التي حملت اسم (تيلستار 18) بأنها إعادة لإحياء النموذج التقليدي للكرة القديمة بنموذج عصري وبأحدث الوسائل التقنية.



وصنع الكرة الجديدة من شركة (اديداس) العالمية للألبسة والمعدات الرياضية، التي تزود كافة بطولات كأس العالم بالكرات منذ 1970م.



وطغى على الكرة اللونان التقليديان الأبيض والأسود باستثناء الكلمات والشعارات باللون الذهبي.



وشارك عدد من نجوم الساحرة المستديرة بحفل تقديم الكرة الجديدة وتقدمهم الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أبدى إعجابه بالكرة الجديدة وبألوانها.



وشارك إلى جانب النجم الأرجنتيني في الحفل كل من الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني والبرازيلي كاكا والإسباني تشافي ألونسو والألماني لوكاس بودولسكي والإيطالي أليساندرو دل بييرو.



واشتهرت النسخة التقليدية من (تيلستار) بوجود 32 قطعة منفصلة على شكل خماسي، بينها 12 باللون الأسود لجعلها أكثر وضوحا في البث التلفزيوني الذي كان بالأبيض والأسود وقتها.



وقال (فيفا) "تستحضر (تيلستار 18) ذكريات لا تنسى من نهائيات كأس العالم 1970 في وجود أساطير مثل بيليه وجيرد مولر وجيانسينتو فاكيتي وبيدرو روشا وبوبي مور".

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