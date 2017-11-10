البرازيل تتغلب على اليابان 3-1 ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم في روسيا [10/نوفمبر/2017] برازيليا سيتي – سبأ:

فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الياباني 3-1 في المباراة الودية التي جرت بين المنتخبين اليوم الجمعة ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم القادمة في روسيا.



ولم تجد البرازيل صعوبة في الفوز على اليابان بعد أن حسمت المباراة منطقياً في شوطها الأول.



وافتتح أغلى لاعب في العالم ونجم باريس سان جيرمان نيمار النتيجة في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، ثم أضاف مارسيلو مدافع ريال مدريد الإسباني الهدف الثاني من تسديدة صاروخية في الدقيقة (17).



واختتم نجم مانشستر سيتي غابرييل جيسوس الثلاثية (36)، علماً أنّ نيمار أضاع ركلة جزاء قبل هدف مارسيلو بلحظات.



وتحسن أداء اليابان في الشوط الثاني وسجلت هدفاً شرفياً حمل توقيع تومواكي ماكينو (63).



وتأهلت البرازيل إلى كأس العالم عقب تصدرها تصفيات أميركا الجنوبية، فيما تأهلت اليابان بعدما تصدرت مجموعتها الثانية في التصفيات الآسيوية الؤهلة إلى مونديال روسيا.

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