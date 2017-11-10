أمين عام حزب الله: تنظيم (داعش) يلفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة الانتصارات [10/نوفمبر/2017] بيروت – سبأ:

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله أن تنظيم (داعش) الذي صنعته الولايات المتحدة والنظام السعودي يلفظ أنفاسه الأخيرة اليوم نتيجة الانتصارات العسكرية التي تحققت.



وقال السيد نصر الله في كلمة له بذكرى يوم الشهيد "أوجدنا قوة ردع لبلدنا في وجه التهديدات الإسرائيلية وحافظنا على أمننا واستقرارنا ونساهم في الإجهاز على أكبر مؤامرة على شعوب المنطقة التي جسدها تنظيم (داعش) الإرهابي”.



واكد أن “الحرب المعلنة على لبنان ساقطة ومرتجلة وإرادتنا الوطنية الجامعة في الحفاظ على بلدنا هي التي تحميه وتصونه”.



وأضاف ان “لبنان دخل حالة من الاستقرار السياسي قبل عام .. ومنذ يوم السبت الماضي تم إدخال لبنان في أزمة سياسية ووضعه أمام مرحلة مهمة خطرها يرتبط تقديره بيد اللبنانيين".



واشار إلى أن التدخل السعودي العلني في لبنان غير مسبوق لإجبار رئيس الحكومة على الاستقالة .. وجميع اللبنانيين باتوا على علم ويقين بذلك من خلال المعطيات”.



وأكد امين عام حزب الله ان “السعودية تتمادى في تحريض دول عربية ضد لبنان وتضغط على دول خليجية لسحب رعاياها والأخطر هو تحريض (إسرائيل) لضرب لبنان وهذه معلومات وليست تحليلاً”.



وأوضح ان “رئيس حكومة لبنان محتجز في السعودية وممنوع من العودة إلى بلاده والسعودية تقوم بتحريض اللبنانيين ضد بعضهم”.

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