استشهاد طفلين وامرأة بغارة لطيران العدوان استهدفت منزلهم بصعدة [10/نوفمبر/2017] صعدة - سبأ:

استشهد طفلان وامرأة اليوم بغارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منزل مواطن بمديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على منزل مواطن بمنطقة بني صياح بمديرية رازح ما أدى إلى استشهاد طفلين وامرأة كحصيلة أولية وتدمير المنزل.



وأدان المصدر بشدة استمرار تحالف العدوان في استهداف منازل المواطنين وارتكاب جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية.

سبأ