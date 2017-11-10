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آخر تحديث: الجمعة، 10 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:32:43م
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  محلي
صد محاولة تقدم لمرتزقة العدوان وقصف تجمعات لهم بتعز
[10/نوفمبر/2017] تعز - سبأ:
إستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في حيفان ومعسكر الإمام بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفا مدفعيا إستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان في المفاليس بحيفان.

وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا لمحاولة تسلل لمرتزقة العدوان جنوب معسكر خالد بمديرية موزع، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا تجمعات لمرتزقة العدوان في معسكر الإمام وخلف جبل الشبكة في مديرية ذوباب.
سبأ
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