وقفات إحتجاجية بالمحويت تندد بإستمرار جرائم العدوان وإغلاق المنافذ اليمنية [10/نوفمبر/2017] المحويت - سبأ:

نظمت في عدد من مديريات محافظة المحويت اليوم وقفات إحتجاجية للتنديد بإستمرار جرائم العدوان السعودي الأمريكي وإغلاق المنافذ اليمنية.



وحمل المشاركون في الوقفات التي تقدمها قيادات السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات والمشائخ والوجهاء والمنظمات، الأمم المتحدة المسؤولية الأخلاقية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم ومجازر يندى لها جبين الإنسانية من قبل تحالف العدوان السعودي.



وأكدت بيانات صادرة عن الوقفات الإحتجاجية، إستمرار أبناء المحويت في الصمود لمواجهة قوى العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .



واعتبرت إعلان تحالف العدوان في إغلاق لمنافذ اليمنية، قرار بقتل ملايين اليمنيين وعدوان جديد على الشعب اليمني ومضاعفة معاناتهم الإنسانية.



واستنكر أبناء المحويت الصمت المخزي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إزاء هذا القرار الذي يمثل إنتهاك صارخ للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية .. مطالبين المجتمع الدولي والضمير الإنساني التدخل العاجل لفتح المطارات والموانئ اليمنية والضغط على دول العدوان بقيادة السعودية لإيقاف عدوانها ورفع الحصار.

سبأ