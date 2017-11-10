بريطانيا ترفض أي اتفاق يضع حدوداً جديدة داخل اراضيها [10/نوفمبر/2017] بروكسل – سبأ:

أكد كبير المفاوضين البريطانيين لمجموعة (بريكست) ديفيد ديفيس انه لا يمكن لاي اتفاق مع الاتحاد انشاء حدود جديدة داخل المملكة المتحدة.



وقال ديفيس في تصريحات للصحافيين اليوم الجمعة في ختام الجولة السادسة من المفاوضات التي شغلت فيها حدود ايرلندا حيزاً كبيراً "نعترف بالحاجة الى حلول محددة للظروف الفريدة لايرلندا الشمالية".



واضاف "لكن لا يمكن ان يصل هذا الامر الى انشاء حدود جديدة داخل المملكة المتحدة" اي ايرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة.



وكانت مصادر اوروبية ذكرت ان الاتحاد الاوروبي يرغب في بقاء ايرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي بعد (بريكست) لتجنب العودة الى حدود رسمية مع جمهورية ايرلندا.

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