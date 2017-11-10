وزير العدل يهيب بالقضاة إعفاء أسر الشهداء من الرسوم القضائية [10/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أهاب وزير العدل القاضي احمد عبدالله عقباب، بجميع القضاة، إعفاء أسر الشهداء من الرسوم القضائية، عند نظر الدعاوي والطلبات المقدمة منهم، ممن ثبت عجزهم عن دفعها.



وأشار وزير العدل في تعميم حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، إلى أن مراعاة حالة أسر الشهداء من الإجراءات التي كفلها القانون رقم (26) لسنة 2013 بشأن الرسوم القضائية والذي نصت المادة (29) منه" يعفى من الرسوم القضائية من ثبت عجزه عن دفعها بقرار من المحكمة".



ولفت إلى أن أسر الشهداء كونهم من المتضررين من جرائم العدوان فإن التخفيف من معاناتهم يأتي في إطار الوفاء لدماء الشهداء وتقديرا لأسرهم التي قدمت أبنائها دفاعا عن الوطن والأرض والعرض.

سبأ