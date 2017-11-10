محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأرصاد يجدد تحذيره من تدني درجة الحرارة خلال الـ 24 الساعة المقبلة













جدد المركز الوطني للأرصاد تحذيره لقاطني المناطق الجبلية من التدني في درجات الحرارة الصغرى أثناء الليل والصباح الباكر خلال الـ 24 الساعة المقبلة.



وأهاب المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بالمواطنين وخاصة كبار السن والأطفال بأخذ الحيطة والحذر حفاظا على صحتهم وكذا المزارعين حفاظا على مزروعاتهم.



ونبه المركز الصيادين ومرتادي البحر على الساحل الغربي وباب المندب من اضطراب الموج حيث يتوقع أن يصل أعلى إرتفاع للموج إلى 2.5 متراً.



وأوضح المركز أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية صحوة وباردة أثناء الليل والصباح الباكر، بينما تكون صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار مع إحتمال تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية المزنية وهطول أمطار خفيفة متفرقة خلال فترة ما بعد الظهر.



ولفت المركز إلى أن الأجواء بالمناطق الساحلية صحوة إلى غائمة جزئيا مع إحتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء من الساحل الشرقي والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية خفيفة إلى معتدلة وسرعتها من 6 إلى 16 عقدة، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية على الساحل الغربي وباب المندب معتدلة إلى قوية وسرعتها من 12 إلى 22 عقدة.



وبين المركز أن الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئيا، والرياح السطحية شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة وسرعتها من 6 إلى 16 عقدة .. مبينا أن الأجواء بالمناطق الصحراوية صحوة بشكل عام تميل للبرودة نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر.

سبأ [10/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ