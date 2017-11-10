بغداد توقع اتفاق لتصدير نفط كركوك لإيران [10/نوفمبر/2017] بغداد – سبأ:

كشفت وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي اليوم الجمعة عن توقيع اتفاق مبدئي بين بغداد وطهران على تصدير النفط من حقول كركوك إلى إيران بمعدل يتراوح ما بين 30 و60 ألف برميل يوميا.



وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن " الجانب العراقي سينقل الكميات المذكورة عبر الشاحنات إلى نقطة الحدود المشتركة بين البلدين قرب محافظة كرمانشاه، فيما يقوم الجانب الإيراني بتسليم نفس الكميات والمواصفات عبر الحدود المشتركة في جنوب العراق".



وأوضح اللعيبي، أن هذا الاتفاق يسهم في "إضافة منفذ تصديري جديد للعراق يسهم في تصريف نفط كركوك وتحقيق جدوى اقتصادية للعراق فضلا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار"



يذكر أن السلطات الاتحادية العراقية سيطرت على حقول النفط والغاز الواقعة في إقليم كردستان العراق مؤخرا، وذلك بعد إجراء استفتاء الاستقلال في الإقليم وما تبعه من قرارات صدرت عن حكومة وبرلمان العراق لبسط السلطة الفيدرالية على الأراضي العراقية وفقا لدستور البلاد.

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