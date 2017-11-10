أبناء مديريتي السود بعمران وكحلان بحجة يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان [10/نوفمبر/2017] عمران - سبأ:

نظم أبناء مديرية السود بعمران وأبناء مديرية كحلان بحجة اليوم بمنطقة وادي قطابة لقاء قبلي للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي.



وأعلن أبناء ومشائخ ووجهاء مديرتي السود بعمران وكحلان بحجة وقيادتي السلطة المحلية في المديريتين خلال اللقاء، النفير العام في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



كما أكدوا دعمهم لجبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد في سبيل الدفاع عن اليمن وأمنه وإستقراره والتصدي للغزاة والمحتلين .



ودعا بيان صادر عن اللقاء كافة القبائل والقوى إلى تعزيز التلاحم وتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية لمواجهه العدوان.



واستنكر البيان المجازر التي إرتكبها وما يزال تحالف العدوان السعودي وآخرها جريمة هران بمديرية افلح بحجة والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.



وحمل البيان الأمم المتحدة مسؤولية صمتها إزاء مجازر تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني والتي تتنافى مع القيم والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية .. مطالبين المنظمات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم بإدانة هذه المجازر المروعة.

سبأ