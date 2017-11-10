الذهب يتراجع لكنه يظل قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع [10/نوفمبر/2017] لندن – سبأ:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار، لكنه يظل قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع والذي لامسه في الجلسة السابقة.



وانخفض السعر الفوري للذهب 0.1 بالمائة إلى 1283.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08.56 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه لصعود أسبوعي يزيد على واحد بالمائة.



وكان المعدن لامس أعلى مستوياته منذ 20 أكتوبر عند 1288.34 دولار للأوقية في الجلسة السابقة .



ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.3 بالمائة إلى 1284.20 دولار للأوقية.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسية، بنسبة 0.1 بالمائة لكنه يظل متجها لتكبد خسارة أسبوعية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.1 بالمائة إلى 17.01 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 1010.50 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمائة إلى 935 دولارا للأوقية.

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