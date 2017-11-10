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آخر تحديث: الجمعة، 10 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:00:21م
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كوريا الجنوبية تعلن مشاركتها في تدريبات عسكرية أمريكية
[10/نوفمبر/2017] سول - سبأ:
أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستشارك مع ثلاث حاملات طائرات أمريكية بمجموعاتها القتالية في تدريبات تبدأ السبت وتستمر حتى 14 نوفمبر الجاري.

وقالت رئاسة الأركان المشتركة في بيان لها اليوم الجمعة  إن سفنا من البحرية الكورية الجنوبية ستشارك في التدريبات قبالة السواحل الشرقية.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الأمريكية  إن التدريبات التي تشمل ثلاث مجموعات قتالية مصاحبة لحاملات طائرات في غرب المحيط الهادي ستكون الأولى من نوعها منذ عشر سنوات.

واشار البيان إلى أن سبع سفن كورية جنوبية تشمل سفنا حربية مزودة بنظام إيجيس ستشارك في التدريبات مع 14 سفينة أمريكية.

واوضح أن التدريبات ستشمل عمليات جوية وضربات مدفعية جوية وحراسة حاملات الطائرات.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن هذه التدريبات رد على الاستفزازات النووية والصاروخية من جانب كوريا الشمالية وإظهار أن أي تطورات على هذا الصعيد ستواجه "قوة ساحقة".
سبأ
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