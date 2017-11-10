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أهلي صنعاء يتأهل لربع نهائي بطولة الأندية العربية لكرة الطاولة
تأهل فريق أهلي صنعاء إلى ربع نهائي بطولة الأندية العربية الـ 29 لكرة الطاولة المقامة حاليا في لبنان.
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  رياضة
أهلي صنعاء يتأهل لربع نهائي بطولة الأندية العربية لكرة الطاولة
[10/نوفمبر/2017] بيروت - سبأ:
تأهل فريق أهلي صنعاء إلى ربع نهائي بطولة الأندية العربية الـ 29 لكرة الطاولة المقامة حاليا في لبنان.

جاء تأهل الأهلي لهذا الدور عقب فوزه اليوم على نظيره الشباب السوداني بنتيجة 3/ صفر ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط محتلا المركز الثاني خلف  متصدر المجموعة بثمان نقاط فريق الفادي الأقدس اللبناني.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة دور ربع النهائي المؤهل للمربع الذهبي غدا السبت أمام فريق المعادي المصري.

وكان الأهلي قد استهل مشاركته في البطولة  بفوز ثمين على منافسه الرياضي الأربعاء الشباب الجزائري بنتيجة 3/ 1 قبل أن يخسر 1/ 3  أمام فريق الأقدس اللبناني ويتفوق 3/ صفر على فريق بنادير الصومالي الذي التحق بالبطولة أمس وانضم للمجموعة الثالثة.

ويمثل أهلي صنعاء في البطولة التي تحتضنها صالة نادي غزير في العاصمة اللبنانية بيروت ثلاثة لاعبين هم، اليمنيان فهد جبران، وشقيقه إبراهيم، واللاعب المحترف من بيلاروسيا، فيتدوفيتش فيدال.
سبأ
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