الجيش واللجان الشعبية يضاعفون خسائر العدو السعودي ومرتزقته [10/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

ضاعف الجيش واللجان الشعبية خسائر العدو السعودي ومرتزقته في عمليات عسكرية واسعة بمختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية استهدفت موقع الفواز في نجران بصاروخ زلزال 2، وأطلقت صواريخ كاتيوشا على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء.



وقصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في مرتفعات رجلا وإحدى التباب بموقع الشرفة ، كما استهدفت تجمعات للمرتزقة في موقع عباسة و ذو رعين الشرقية والغربية والغراميل .



وفي نجران كذلك دمر الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية في الغراميل قبالة منفذ الخضراء ما أدى إلى مصرع من كانوا على متنها ، كما تم تدمير آلية عسكرية نوع هامر في مرتفعات رجلا ، وقنص أحد المرتزقة في موقع الخشبا .



وأشار المصدر إلى إطلاق صاروخ زلزال2 على تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة قبالة منفذ علب في عسير ، كما تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات للجنود السعوديين في معسكر الجربة ومجازة وقعمة الشيخ .



واستهدف قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية مرابض مدفعية الجيش السعودي في موقع المسيال بعسير ، وتجمعات لمرتزقة العدوان في الطوال بجيزان ، كما تم تدميرعربة برادلي سعودية في موقع الثوابتة بصاروخ موجه .



وأوضح المصدر أن القياديين الميدانيين المرتزقين صالح ضيف الله محمد العزاني و عبدربه صالح أحمد الشاهري لقيا مصرعها في وأصيب المرتزقان محمد عبدالله احمد الشاهري و صالح محمد أحمد الشاهري في ذي ناعم وقيفة بمحافظة البيضاء كما تم قنص اثنين من عناصر ما يسمى القاعدة في مديرية ذي ناعم .



ولفت المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي و إعطاب مدرعة بي إم بي خلال صد زحف واسع لهم باتجاه منطقتي عيدة الشرقية والغربية في مديرية نهم رافقه غطاء مكثف لطيران العدوان بأكثر من 16 غارة .



وتمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف ثان لمرتزقة العدوان باتجاه قرية ضبوعة وتبة العظيمة في نهم استمر لساعتين وأسفر عن مصرع وإصابة العديد منهم ، كما نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع المرتزقة في تبة السفينة شرق القتب ، ودمروا تحصيناتهم ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .



وأكد المصدر مصرع القادة المرتزقة بلال الجهمي أركان حرب كتيبة في اللواء 314 و الملازم أول عبدالله محمد الحاتمي عمليات الكتيبة الثانية اللواء 133 و شاكر المنتصر قائد سرية في اللواء 310 بنيران الجيش واللجان الشعبية في نهم ، كما تم قنص اثنين من المرتزقة في حريب نهم .



وفي محافظة تعز لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون خلال عملية عسكرية نوعية على مواقعهم شرق جسر الهاملي في مديرية موزع ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات لهم في الوازعية و جبهتي المفاليس بمديرية حيفان وجنوب غرب الصيار بمديرية الصلو ، وتم قنص أربعة من المرتزقة في مناطق متفرقة بالمحافظة .



وحسب المصدر استهدف قصف صاروخي للجيش واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة العدوان في مديرية الغيل بمحافظة الجوف محققاً إصابات مباشرة ، وتم تدمير آلية عسكرية لهم في مديرية المصلوب ما أدى إلى مصرع من كانوا على متنها .



واستهدف صاروخ موجه معدل رشاش عيار 12.7 في جبهة طوال السادة بمديرية عسيلان في محافظة شبوة، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي، وتم قنص خمسة منهم في شمال الصحراء.



ولقي المرتزق الملازم سعد أحمد علي حازب الكندي مصرعه بنيران الجيش واللجان في مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، كما تم قنص ثلاثة آخرين في المديرية نفسها، واستهدفت المدفعية مواقع المرتزقة في وادي الضيق بالمديرية حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع.

سبأ