العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون استهدف المواطنين والمنشئات العامة [10/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

واصل العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته استهداف ممتلكات المواطنين والبنية التحتية والمنشئات العامة خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مدرسة الحرس وأربع غارات على كلية الطيران بأمانة العاصمة، وشن أربع غارات على معسكر ريمة حميد بمديرية سنحان.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقتي مسورة ورمادة بمديرية نهم واستهدف بغارتين مزارع المواطنين في منطقة عيال محمد بالمديرية، فيما قصف مرتزقة العدوان بأكثر من 15 صاروخا منازل ومزارع المواطنين في المنطقة ذاتها.



في محافظة صعدة أفاد المصدر أن طيران العدوان شن غارة على وادي لية بمديرية الظاهر و غارتين على منطقة مران بمديرية حيدان، كما استهدف شبكة الاتصالات في منطقة علاف بمديرية سحار بأربع غارات.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن خمس غارات على منطقتي الفرع وخليقا بمديرية كتاف وغارة على منزل أحد المواطنين في منطقة بركان بمديرية رازح، في حين تعرضت منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي سعودي بقنابل عنقودية.



واستهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي في محافظة حجة منطقة العطن بمديرية بكيل المير بأربع غارات ، وشن ست غارات على منطقة المزرق بمديرية حرض وست غارات أخرى على مديرية ميدي .



وحسب المصدر شن الطيران غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، و أربع غارات جنوب معسكر خالد ومنطقة الهاملي بمديرية موزع في تعز ، كما شن غارتين على جبل الدود في جيزان.

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