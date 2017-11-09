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آخر تحديث: الجمعة، 10 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:00:41ص
المجلس السياسي الأعلى يدعو للاحتشاد في مسيرة كبرى بالعاصمة صنعاء
دعا المجلس السياسي الأعلى كافة أبناء الشعب اليمني والقوى والمكونات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاحتشاد صباح الإثنين المقبل في مسيرة كبرى بالعاصمة صنعاء للتنديد بتصعيد العدوان لحصاره على اليمن وإغلاق كافة المنافذ للجمهورية اليمنية.
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المشترك يرحب بدعوة المجلس السياسي الأعلى للاحتشاد الأثنين المقبل
[10/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

رحب اللقاء المشترك بدعوة المجلس السياسي الأعلى للقوى والمكونات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاحتشاد صباح الإثنين المقبل بالعاصمة صنعاء للتنديد بتصعيد العدوان لحصاره وإغلاق كافة المنافذ للجمهورية اليمنية.

وأكد اللقاء المشترك في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مشاركته وكل قواعده الحزبية في المسيرة انطلاقا من المبادئ والقيم الوطنية للقاء المشترك.

ودعا البيان الشعب اليمني للمشاركة في هذا الاحتشاد الكبير وجعله يوما وطنيا لتعزيز الجبهة الداخلية بعيدا عن الخلافات السياسية والتباينات كون نتائج وتداعيات إغلاق المنافذ لا تقتصر على حزب أو مكون سياسي بعينة.

وجدد اللقاء المشترك التأكيد على موقفه الثابت إزاء العدوان والحصار على اليمن، ودعوته لكافة الفرقاء السياسيين لتغليب مصلحة الوطن والجلوس على طاولة واحدة بعيدا عن الإملاءات والتدخلات الخارجية أيا كان نوعها.

سبـأ
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