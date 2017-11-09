محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المشترك يرحب بدعوة المجلس السياسي الأعلى للاحتشاد الأثنين المقبل صنعاء - سبأ :

رحب اللقاء المشترك بدعوة المجلس السياسي الأعلى للقوى والمكونات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاحتشاد صباح الإثنين المقبل بالعاصمة صنعاء للتنديد بتصعيد العدوان لحصاره وإغلاق كافة المنافذ للجمهورية اليمنية.



وأكد اللقاء المشترك في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مشاركته وكل قواعده الحزبية في المسيرة انطلاقا من المبادئ والقيم الوطنية للقاء المشترك.



ودعا البيان الشعب اليمني للمشاركة في هذا الاحتشاد الكبير وجعله يوما وطنيا لتعزيز الجبهة الداخلية بعيدا عن الخلافات السياسية والتباينات كون نتائج وتداعيات إغلاق المنافذ لا تقتصر على حزب أو مكون سياسي بعينة.



وجدد اللقاء المشترك التأكيد على موقفه الثابت إزاء العدوان والحصار على اليمن، ودعوته لكافة الفرقاء السياسيين لتغليب مصلحة الوطن والجلوس على طاولة واحدة بعيدا عن الإملاءات والتدخلات الخارجية أيا كان نوعها.

سبـأ [10/نوفمبر/2017]سبـأ