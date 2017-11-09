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آخر تحديث: الجمعة، 10 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:00:41ص
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سلسلة غارات وقصف صاروخي بقنابل عنقودية على مناطق متفرقة بصعدة
[09/نوفمبر/2017]
صعدة - سبأ :

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم سلسلة غارات على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة، فيما تعرضت مديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي بقنابل عنقودية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة الفرع وغارتين على منطقة خليقا بمديرية كتاف.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على منزل أحد المواطنين في منطقة بركان بمديرية رازح، واستهدف بأربع غارات شبكة الاتصالات في منطقة علاف بمديرية سحار.

وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً سعودياً بقنابل عنقودية استهدف منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية.

سبـأ
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