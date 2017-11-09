المنتخب الوطني للشباب يودع منافسات كأس آسيا بعد تفريطه في الفوز على السعودية فرط المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم في فوز كان بمتناوله على مضيفه السعودي ليخسر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم بمدينة الدمام في ختام منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عام.