[09/نوفمبر/2017]
نجران - سبأ :
دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته في نجران.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال 2 على موقع الفواز ، واستهدفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء بصواريخ الكاتيوشا .
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع الشرفة ومرتفعات رجلا ، وقصفت تجمعات للمرتزقة في عباسة و ذورعين الشرقية والغربية والغراميل
وذكر المصدر أن وحدة الهندسة العسكرية بالجيش واللجان دمرت آلية عسكرية في الغراميل قبالة منفذ الخضراء ما أدى إلى مصرع من كانوا على متنها .
ولفت إلى تدمير آلية عسكرية نوع هامر في مرتفعات رجلا .
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