محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل زلزال 2 وقصف مدفعي وصاروخي يدك مواقع وتجمعات للعدو بنجران نجران - سبأ :

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته في نجران.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال 2 على موقع الفواز ، واستهدفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء بصواريخ الكاتيوشا .



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع الشرفة ومرتفعات رجلا ، وقصفت تجمعات للمرتزقة في عباسة و ذورعين الشرقية والغربية والغراميل



وذكر المصدر أن وحدة الهندسة العسكرية بالجيش واللجان دمرت آلية عسكرية في الغراميل قبالة منفذ الخضراء ما أدى إلى مصرع من كانوا على متنها .



ولفت إلى تدمير آلية عسكرية نوع هامر في مرتفعات رجلا .

سبـأ [09/نوفمبر/2017]سبـأ