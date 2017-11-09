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زلزال 2 وقصف مدفعي وصاروخي يدك مواقع وتجمعات للعدو بنجران
[09/نوفمبر/2017]
نجران - سبأ :

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته في نجران.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال 2 على موقع الفواز ، واستهدفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء بصواريخ الكاتيوشا .

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع الشرفة ومرتفعات رجلا ، وقصفت تجمعات للمرتزقة في عباسة و ذورعين الشرقية والغربية والغراميل

وذكر المصدر أن وحدة الهندسة العسكرية بالجيش واللجان دمرت آلية عسكرية في الغراميل قبالة منفذ الخضراء ما أدى إلى مصرع من كانوا على متنها .

ولفت إلى تدمير آلية عسكرية نوع هامر في مرتفعات رجلا .

سبـأ
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