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آخر تحديث: الخميس، 09 - نوفمبر - 2017 الساعة 10:47:51م
المجلس السياسي الأعلى يدعو للاحتشاد في مسيرة كبرى بالعاصمة صنعاء
دعا المجلس السياسي الأعلى كافة أبناء الشعب اليمني والقوى والمكونات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاحتشاد صباح الإثنين المقبل في مسيرة كبرى بالعاصمة صنعاء للتنديد بتصعيد العدوان لحصاره على اليمن وإغلاق كافة المنافذ للجمهورية اليمنية.
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  محلي
المجلس السياسي الأعلى يدعو للاحتشاد في مسيرة كبرى بالعاصمة صنعاء
[09/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:

دعا المجلس السياسي الأعلى كافة أبناء الشعب اليمني والقوى والمكونات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاحتشاد صباح الإثنين المقبل في مسيرة كبرى بالعاصمة صنعاء للتنديد بتصعيد العدوان لحصاره على اليمن وإغلاق كافة المنافذ للجمهورية اليمنية.

وأكد المجلس السياسي الأعلى في الدعوة على أهمية المشاركة الواسعة في هذه المسيرة للتنديد بالحصار وإغلاق المنافذ وما يرتكبه تحالف العدوان من مجازر مروعة بحق الشعب اليمني، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل المسئولية وكذا التأكيد على وحدة الصف وقوة الجبهة الداخلية.

سبـأ
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