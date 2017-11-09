محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة التنسيق لمنظمات رعاية حقوق الطفل تناشد بإيقاف المجازر بحق أطفال اليمن صنعاء - سبأ :

ناشدت هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل، مجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل والمنظمات الأممية والإنسانية بوقف المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي بحق الأطفال والمواطنين في اليمن.



وجددت الهيئة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه النداء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والإنسانية، بسرعة إصدار قرار بإيقاف العدوان الظالم على الشعب اليمني ووقف المجازر اليومية بحق الأطفال الأبرياء .



واستنكر البيان استمرار الضربات الهستيرية من قبل العدوان الغاشم وارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق الأطفال والنساء والمدنيين التي تزداد كل يوم، وأخرها المجزرة المروعة بمديرية افلح اليمن بمحافظة حجة.



وأكد البيان أهمية تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتقييم الوضع الإنساني من أثر العدوان والقصف الجوي منذ نهاية مارس 2015 وحتى الآن في جميع محافظات الجمهورية.



كما ناشد البيان باسم الطفولة في اليمن برفع الحصار وفتح كل المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن ..لافتاً إلى أن الحصار أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية وانتشار الأمراض والأوبئة القاتلة وسوء التغذية خاصة بين فئة الأطفال في العديد من المحافظات.



وطالب البيان بالسماح لسفن وطائرات الإغاثة بإدخال الاحتياجات الإنسانية إلى المتضررين، جراء العدوان في عموم محافظات الجمهورية.

سبـأ [09/نوفمبر/2017]سبـأ