محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اتحاد نقابات عمال اليمن يطالب بإيقاف العدوان ورفع الحصار صنعاء - سبأ :

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بإيقاف العدوان ورفع الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة في الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني وتدمير بناه الاقتصادية.



ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، الأمم المتحدة والاتحاد العربي للنقابات والاتحاد الدولي للنقابات ومنظمة العمل العربية للقيام بدورها والضغط بكل الوسائل المتاحة لصرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة ومعالجة القضايا الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني والتي تهدد حياته.



ودعا اتحاد عمال اليمن في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الشعب اليمني إلى الوقوف صفا واحد في مواجهة التحديات التي تستهدفه.. مؤكدا أن الجميع معني بوضع الحلول للتحديات لتخفيف معاناة الشعب اليمني



كما أكد الاتحاد أنه سيكون إلى جانب كل القوى السياسية التي تعمل من أجل اليمن أرضا وإنسانا.



وأشار البيان إلى أن المرحلة الراهنة التي يمر بها اليمن، غاية في الصعوبة وتحتاج لرص الصفوف ونبذ الخلافات .

سبـأ [09/نوفمبر/2017]سبـأ