مركز الشكاوي يستقبل ألفاً و608 بلاغات وشكاوى ويفصل في 73 % منها صنعاء - سبأ :

استقبل مركز الشكاوي والبلاغات "189" التابع لجهاز المفتش العام بوزارة الداخلية، ألفاً و608 شكاوى وبلاغات من المواطنين عن تجاوزات لبعض منتسبي وزارة الداخلية في كافة قطاعات ومصالح الوزارة خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 7 نوفمبر الجاري.



وأكد مركز الشكاوى والبلاغات في تقرير صادر عنه تقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أنه تم الفصل في ألف و50 بلاغاً وشكوى، بالإنصاف والمعالجة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، بنسبة 73 بالمائة من إجمالي الشكاوى خلال الـ 48 يوماً الماضية.



وبيّن التقرير أن 368 بلاغاً وشكوى، لا تزال قيد المتابعة والتحري، فيما تمت إحالة 171 بلاغاً وشكوى إلى الجهات المختصة والجهات العليا للتوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية.



وأشار إلى أنه تم إلغاء 131 من البلاغات والشكاوى التي استقبلها المركز خلال الفترة نفسها، لعدم استكمال البيانات وثبوت عدم صحتها.



وبحسب التقرير فإن أمانة العاصمة كان لها النصيب الأكبر من إجمالي ما استقبله المركز من شكاوى وبلاغات حيث بلغ عددها 564 شكوى وبلاغ، بنسبة 35 بالمائة ، تلتها محافظة صنعاء بـ 180 شكوى وبلاغ بنسبة11 بالمائة، وجاءت محافظة عمران في المرتبة الثالثة بعدد 152 شكوى بنسبة 9 بالمائة.



وأوضح التقرير أن المركز استقبل 128 بلاغاً وشكوى من محافظة ذمار، تلتها محافظتي الحديدة وحجة بـإجمالي 237 بلاغاً وشكوى تم حل 112 منها.



وأكد المركز أنه يقوم بالتعامل واتخاذ الإجراءات القانونية ومعالجة وإنصاف ما يقارب 21 قضية في اليوم الواحد وما تبقى منها يتم متابعتها واستيفاء المعلومات وإحالتها إلى الجهات المختصة.



وأهاب المركز بالمواطنين ورجال الأمن التعاون معه والتواصل على الرقم المجاني 189 والإبلاغ عن أي تجاوز أو خرق يقوم به أحد منتسبي وزارة الداخلية في أي قطاع أو مصلحة.



يذكر أن هذا ثاني تقرير لمركز البلاغات والشكاوى 189 منذ تدشينه.

سبـأ [09/نوفمبر/2017]سبـأ