ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 09 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:59:07م
وزير الخارجية يحذر السعودية والإمارات من محاولة السيطرة على الأراضي اليمنية
حذر وزير الخارجية المهندس هشام شرف من استغلال دولتي العدوان السعودي - الإماراتي تواجدهما على الأراضي اليمنية في الجنوب ومحاولة فرض السيطرة عليها والتصرف فيها كأراضي تابعة لتلك الدول المعادية.
مصرع 4 أشخاص واصابة 30 بانهيار ارضي في كولومبيا
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وفقدان اكثر من 20 آخرون جراء انهيار أرضي بسبب هطول الأمطار في كولومبيا.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1022 ) بقيمة 113 ملياراً و788 مليوناً و890 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
المنتخب الوطني للشباب يودع منافسات كأس آسيا بعد تفريطه في الفوز على السعودية
فرط المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم في فوز كان بمتناوله على مضيفه السعودي ليخسر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم بمدينة الدمام في ختام منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عام.
آخر الأخبار:
مركز الشكاوي يستقبل ألفاً و608 بلاغات وشكاوى ويفصل في 73 % منها
اختتام دورة شبكات التعليم في حالات الطوارئ بالحديدة
أمين عام محلي العاصمة يؤكد أهمية بناء جيل واع متسلح بالعلم
اللجنة الوزارية تعقد اجتماع مع تجار المواد الغذائية والغرف التجارية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مركز الشكاوي يستقبل ألفاً و608 بلاغات وشكاوى ويفصل في 73 % منها
[09/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

استقبل مركز الشكاوي والبلاغات "189" التابع لجهاز المفتش العام بوزارة الداخلية، ألفاً و608 شكاوى وبلاغات من المواطنين عن تجاوزات لبعض منتسبي وزارة الداخلية في كافة قطاعات ومصالح الوزارة خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 7 نوفمبر الجاري.

وأكد مركز الشكاوى والبلاغات في تقرير صادر عنه تقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أنه تم الفصل في ألف و50 بلاغاً وشكوى، بالإنصاف والمعالجة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، بنسبة 73 بالمائة من إجمالي الشكاوى خلال الـ 48 يوماً الماضية.

وبيّن التقرير أن 368 بلاغاً وشكوى، لا تزال قيد المتابعة والتحري، فيما تمت إحالة 171 بلاغاً وشكوى إلى الجهات المختصة والجهات العليا للتوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أنه تم إلغاء 131 من البلاغات والشكاوى التي استقبلها المركز خلال الفترة نفسها، لعدم استكمال البيانات وثبوت عدم صحتها.

وبحسب التقرير فإن أمانة العاصمة كان لها النصيب الأكبر من إجمالي ما استقبله المركز من شكاوى وبلاغات حيث بلغ عددها 564 شكوى وبلاغ، بنسبة 35 بالمائة ، تلتها محافظة صنعاء بـ 180 شكوى وبلاغ بنسبة11 بالمائة، وجاءت محافظة عمران في المرتبة الثالثة بعدد 152 شكوى بنسبة 9 بالمائة.

وأوضح التقرير أن المركز استقبل 128 بلاغاً وشكوى من محافظة ذمار، تلتها محافظتي الحديدة وحجة بـإجمالي 237 بلاغاً وشكوى تم حل 112 منها.

وأكد المركز أنه يقوم بالتعامل واتخاذ الإجراءات القانونية ومعالجة وإنصاف ما يقارب 21 قضية في اليوم الواحد وما تبقى منها يتم متابعتها واستيفاء المعلومات وإحالتها إلى الجهات المختصة.

وأهاب المركز بالمواطنين ورجال الأمن التعاون معه والتواصل على الرقم المجاني 189 والإبلاغ عن أي تجاوز أو خرق يقوم به أحد منتسبي وزارة الداخلية في أي قطاع أو مصلحة.

يذكر أن هذا ثاني تقرير لمركز البلاغات والشكاوى 189 منذ تدشينه.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
اختتام دورة شبكات التعليم في حالات الطوارئ بالحديدة
أمين عام محلي العاصمة يؤكد أهمية بناء جيل واع متسلح بالعلم
اللجنة الوزارية تعقد اجتماع مع تجار المواد الغذائية والغرف التجارية
وزير الصحة يتفقد أوضاع المرافق الصحية بالمحويت
إختتام ورشة بجامعة 21 سبتمبر حول منهجية التعلم المبني على المشكلات
اختتام دورة في مجال الطوارئ التوليدية للقابلات بإب
أمين عام محلي أمانة العاصمة يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي
قصف صاروخي يستهدف تجمعا لمرتزقة العدوان في الجوف
وزير الخارجية يحذر السعودية والإمارات من محاولة السيطرة على الأراضي اليمنية
عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في نهم
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية سنحان
[09/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على منطقة العطن بحجة
[09/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مزارع المواطنين في نهم
[09/نوفمبر/2017]
إصابة ثلاثة موطنين بغارات لطيران العدوان على منطقة مران بصعدة
[09/نوفمبر/2017]
ثلاث غارات لطيران العدوان على مديريتي حيدان والظاهر بصعدة
[09/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by