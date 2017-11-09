محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة شبكات التعليم في حالات الطوارئ بالحديدة الحديدة - سبأ :

اختتمت بالحديدة الدورة التدريبية الخاصة ببرنامج الشبكة العالمية لشبكات التعليم في حالات الطوارئ ( الآيني ) بشأن التعليم المراعي لحالات النزاع .



نظم الدورة على مدى ثلاثة أيام المجلس النرويجي للاجئين بالتعاون مع وزارة التربية و التعليم و مكتبها بالمحافظة بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية النرويجية.



استهدفت الدورة التي جاءت ضمن مشروع الاستجابة الطارئة للمجتمعات المتضررة من الحرب في اليمن 22 متدربا و متدربة من قيادات مكتب التربية و التعليم و منظمات المجتمع المدني بالمحافظة.



و في الاختتام عبر مدير مكتب التربية و التعليم بالمحافظة عمر بحر والقائم بأعمال مدير المنطقة الشمالية في المجلس النرويجي للاجئين احمد ادوم و مسؤولة التعليم بالمجلس أروى العنسي عن تطلعاتهم في أن تحقق الدورة أهدافها في إكساب المشاركين و المشاركات معارف و خبرات تعزز قدراتهم على الأداء الأكثر فاعلية في مواجهة التحديات الطارئة التي يواجهها التعليم .



وأشادوا بتفاعل المشاركين و المشاركات ، الأمر الذي يعكس مستوى الكفاءة والخبرات التي تتمتع بها قيادات التربية و التعليم و منظمات المجتمع المدني في التعامل الواعي مع الاحتياجات الطارئة كحالات النزوح و تدمير المباني المدرسية و اتساع دائرة الفقر و البطالة.

سبـأ [09/نوفمبر/2017]سبـأ