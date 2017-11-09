أمين عام محلي العاصمة يؤكد أهمية بناء جيل واع متسلح بالعلم

صنعاء - سبأ :

أكد أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان أهمية بناء جيل واع متسلح بالعلم قادر على بناء السلام.



وأشار أمين عام محلي العاصمة في حفل تخرج 150 طالبا وطالبة من خريجي معهد أكسيد للغة الإنجليزية إلى أن الشباب هم عمود التنمية والحامل التنويري لحاضر ومستقبل الوطن.

وثمن دور كل جهد إيجابي يسهم في تأمين التأهيل المعرفي الفكري والمهاري للشباب بما يعزز من فرصة إلتحاقهم بسوق العمل .. مشيدأ بدور معهد إكسيد كواحد من أبرز المرافق التعليمية الأكثر تميزاً في تأهيل الشباب وتطوير قدراتهم في اللغة الانجليزية.



ولفت إلى حجم التحديات التي يواجهها الوطن في مختلف الأصعدة في ظل إستمرار العدوان والحصار وتدهور الوضع الإنساني .. مؤكدا على أهمية دور الشباب في النهوض بالوطن في مختلف مجالات العمل الإنساني والإغاثي وإسناد جهود التنمية.



بدورها أوضحت نائب مدير معهد أكسيد إيمان نعمان أن الخريجين من الطلاب والطالبات أكملوا تعلم وإجادة اللغة الانجليزية ومهاراتها للأعوام الثلاثة الأخيرة .. منوهة بتعاون وتفاعل أمانة العاصمة مع أنشطة المعهد.

[09/نوفمبر/2017]سبـأ