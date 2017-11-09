محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يتفقد أوضاع المرافق الصحية بالمحويت المحويت - سبأ :

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ ومعه وكيل محافظة المحويت المساعد أحمد يحيى الأخفش الأوضاع الصحية في عدد من المرافق بمحافظة المحويت.



حيث اطلع الوزير بن حفيظ والوكيل الأخفش على أوضاع المستشفى الجمهوري بمركز المحافظة والخدمات الطبية التي يقدمها والصعوبات التي تواجهه في ظل إستمرار العدوان الغاشم والحصار .



واستمعا من مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أمين حبيش ومدير المستشفى الدكتور عبد الناصر الذاري إلى إيضاح حول الخدمات التي يقدمها المستشفى واحتياجاته في المجالات الفنية والطبية والتخصصية ومتطلبات الكوادر الفنية والأطباء والأخصائيين .



ووجه الوزير بن حفيظ بتزويد المستشفى بما يحتاجه من الأسرة والأجهزة الطبية والوسائل التشخيصية .. مشيدا بمستوى الأداء في المستشفى رغم الظروف الصعبة للمرافق الصحية في ظل إستمرار العدوان والحصار ونفاد مخزون الأووية والمستلزمات الطبية .



وزار وزير الصحة العامة والسكان مركز معالجة الإسهالات المائية الحادة بالمستشفى وأقسامه المختلفة والقدرات الفنية والبشرية في المركز .. واطلع على إحتياجات المركز جراء إقبال المرضى والمصابين بالإسهالات والكوليرا.



واستمع من منسق الإنذار المبكر للكوليرا الدكتور مطيع جميل إلى شرح حول أوضاع المركز والمستلزمات العلاجية التي يحتاجها لمعالجة الحالات المصابة والتي تفوق قدرات المركز وإمكانياته المتاحة.



وأكد الوزير بن حفيظ أهمية تعزيز جهود مواجهة الكوليرا والأمراض المختلفة في مناطق المحافظة .. مشيدا بما يقدمه المركز من خدمات في معالجة الإسهالات "الكوليرا ".



ونوه بدور المرافق الصحية في المحويت ودورها في مواجهة وباء الكوليرا خلال الفترة الماضية .. داعيا المنظمات الدولية الإنسانية والإغاثية إلى تقديم الدعم للمرافق الصحية بالمحويت بما يمكنها من مواجهة الكوليرا وتقديم الرعاية الصحية للمرضى.



كما تفقد وزير الصحة ووكيل محافظة المحويت المساعد معهد العلوم الصحية والأقسام الداخلية لسكن الطلاب والطالبات بالمعهد والأنشطة التدريبية والتأهيلية في المعهد .. واستمعا من مدير المعهد أحمد القهدة والعاملين إلى شرح حول طبيعة الأنشطة والدورات التدريبية والتأهيلية المختلفة التي ينفذها المعهد.



كما اطلع الوزير بن حفيظ على أوضاع مركز غسيل الكلى الصناعية بالمستشفى الجمهوري والخدمات التي يقدمها والصعوبات التي يواجهها، واستمع من المدير التنفيذي للمركز الدكتور عبده مزارق والعاملين إلى شرح حول إحتياجات المركز والصعوبات التي تواجه العمل فيه وكذا الخدمات التي يقدمها بواقع ألف جلسة غسيل شهريا لأكثر من 200 حالة مصابة بالفشل الكلوي، في ظل تزايد أعداد المرضى المصابين بالفشل الكلوي.



وأوضح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ أن زيارته لمحافظة المحويت تأتي في سياق الزيارات الميدانية لتفقد أوضاع المستشفيات والمرافق الصحية في عدد من المحافظات وتقييم الأداء فيها والإطلا على إحتياجاتها ومتطلباتها.



وأشار إلى الصعوبات التي تواجه المرافق الصحية جراء إستمرار العدوان والحصار الجائر والذي أدى إلى نفاد المخزون الدوائي وغيرها .. مشيدا بما لمسه خلال الزيارة من تميز في أداء العاملين والكوادر الطبية بالمرافق الصحية بالمحويت .



رافقهما خلال الزيارة وكيل المحافظة لقطاع التنمية يحيى إبراهيم ونائب مدير أمن المحافظة العميد عبد القادر المأخذي وعدد من المسئولين ومدراء العموم بالمحافظة.

سبـأ [09/نوفمبر/2017]سبـأ