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آخر تحديث: الخميس، 09 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:59:07م
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إختتام ورشة بجامعة 21 سبتمبر حول منهجية التعلم المبني على المشكلات
[09/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:

اختتمت بجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية بمحافظة صنعاء اليوم ورشة العمل الثانية حول منهجية التعلم المبني على المشكلات وطريقة إعداد وكتابة السيناريوهات.

هدفت الورشة في يومين إلى تحسين مخرجات التعليم الجامعي في الجامعة.

وأوصت الورشة بتشكيل لجنة من الشؤون الأكاديمية والجودة لإعداد وتنفيذ خطة تحسين مبنية على تحليل جذر المشكلة وتقييم المخاطر.

تخلل اختتام الورشة عرض خاص بتنفيذ المنهجية في الجامعة خلال العام الماضي وتقييم الطلاب للبرنامج المنفذ بالإضافة إلى استعراض نموذج الاستبيان الخاص بالبرنامج.

سبـأ
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