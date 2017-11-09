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اختتام دورة في مجال الطوارئ التوليدية للقابلات بإب
[09/نوفمبر/2017] إب - سبأ:


اختتمت بمستشفى جبلة العام محافظة إب اليوم دورة تدريبية في مجال الطوارئ التوليدية للقابلات الصحيات، نظمها برنامج الرعاية المجتمعية لصحة الأم الوليد التابع للصندوق الإجتماعي للتنمية.

هدفت الدورة في 10 أيام إكساب 20 مشاركة من مديريات المشنة، الظهار، المخادر، ذي السفال مهارات حول التدخلات الضرورية للحفاظ علي حياة الأمهات وكذا أساليب الإنعاش الوليدي وخدمات حالات الطوارئ للأمهات.

وفي الاختتام أشار مدير عام مستشفى جبلة العام عميد كلية الطب بجامعة اب الدكتور عبدالله المطري إلى أهمية الدورة للقابلات الصحيات لتحسين الخدمات الصحية للأم والوليد .

وحث المشاركات على عكس ما تلقينه من معارف ومهارات في هذا الجانب على الواقع العملي .. مثمنا دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في دعم وتنفيذ مثل هذه الدورات الصحية للقابلات بالمديريات.

فيما أوضح مدير الصحة الإنجابية بمكتب الصحة الدكتور محمدالحشاش أن الدورة التي تعد الرابعة على مستوى المحافظة تهدف لتطوير مستوي الأداء الصحي للقابلات وتعريفهن عن كيفية تقديم الخدمات الصحية الإنجابية والتقليل من نسبة الوفيات الخاصة بالأم والوليد.

بدوره أشار ضابط المشاريع الصحية الصندوق الإجتماعي للتنمية الدكتور إبراهيم قريع أن الدورة ستسهم في تعزيز المهارات وبناء القدرات الأساسية في مجال الطوارئ التوليدية للقابلات وكيفية إتخاذ التدابير والتدخلات اللازمة في هذا الجانب.

وفي الختام الذي تم فيه توزيع الشهادات على المشاركات، تم تقديم عرض عن الخدمات التي تقدمها القابلات للأم والطفل.

سبأ
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