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ارتفاع طلبات اعانة البطالة الامريكية بأكثر من المتوقع الاسبوع الماضي
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  اقتصاد
ارتفاع طلبات اعانة البطالة الامريكية بأكثر من المتوقع الاسبوع الماضي
[09/نوفمبر/2017]
واشنطن - سبأ :
ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى أن عملية فحص الطلبات التي تعطلت مؤخرا بسبب أعاصير بدأت تتحسن.

وقالت وزارة العمل الأمريكية في بيان لها اليوم إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة زادت بمقدار عشرة آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 239 ألفا في الأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبر .

وأشارت وزارة العمل إلى أنها تفحص الآن الطلبات المتراكمة في بويرتوريكو، رغم أن عملياتها في الجزر العذراء لا تزال مضطربة بشدة.

وكانت طلبات إعانة البطالة قد هبطت إلى 229 ألفا في الأسبوع السابق، مقتربة من أدنى مستوياتها في 44 عاما ونصف العام، وتبقى دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل.
وهبط المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أفضل لسوق العمل، بمقدار 1250 طلبا إلى 231250 طلبا الأسبوع الماضي وهو أدنى مستوى منذ ال31 من مارس 1973.

سبأ
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