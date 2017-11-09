رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مايو ينتزع فوزاً ثميناً من الوحدة في دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر صنعاء-سبأ:

إنتزع فريق 22 مايو فوزاً ثميناً من مضيفه وحدة صنعاء بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر لكرة القدم.



أحرز هدفي مايو الذي يقوده المدرب محمد النفيعي، لاعبيه شهاب الصغير ومحمد العبيدي، ليخطف مايو المركز الثاني برصيد أربع نقاط مؤقتاً، بينما تراجع الوحدة للمركز الأخير بنقطة فقط.



وتختتم منافسات هذه الجولة غداً الجمعة بلقاء مهم يجمع الأهلي الثالث بثلاث نقاط و شعب صنعاء الرابع بنقطة وحيدة.



وكان فريق اليرموك متصدر الدوري بأربع نقاط مؤقتاً ويتفوق على مايو بفارق الأهداف، حقق فوزاً كبيراً أمس أمام منافسه العروبة بأربعة أهداف لهدفين.

سبأ [09/نوفمبر/2017]سبأ