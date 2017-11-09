عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسؤول روسي:زيادة قوة الناتو بأفغانستان لن يغير الوضع موسكو - سبأ :

اعتبر مسؤول روسي، أن قرار حلف الناتو إرسال 3 آلاف جندي إضافي إلى أفغانستان لن يؤثر على الوضع هناك.



وقال زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي مدير إدارة آسيا الثانية بالخارجية الروسية اليوم في مجال تعليقه على قرار الناتو: "قلنا مرات عديدة إن هذا لن يغير شيئا".



وكان السكرتير العام للناتو ينس ستولتنبيرغ، قد أعلن في 7 نوفمبر للصحفيين أن الحلف يعتزم إرسال ثلاثة آلاف جندي إضافي إلى أفغانستان.



وقال: "حاليا يتواجد في أفغانستان 13 ألف عسكري من دول الناتو، ويخطط لزيادة العدد إلى حوالي 16 ألف جندي".



وأشار إلى أن الحديث يدور عن زيادة العاملين في بعثة "الدعم الحازم" العاملة في أفغانستان. وأكد أن الزيادة ستقسم بين الولايات المتحدة والدول الأخرى الأعضاء في الحلف بالتساوي.



يذكر أن بروكسل تشهد اليوم انعقاد جلسة بمشاركة وزراء دفاع دول الناتو وشركاء الحلف، لمناقشة عمل البعثة الدولية في أفغانستان "الدعم الحازم".

سبأ [09/نوفمبر/2017]سبأ