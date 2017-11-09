ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 09 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:56:22م
وزير الخارجية يحذر السعودية والإمارات من محاولة السيطرة على الأراضي اليمنية
حذر وزير الخارجية المهندس هشام شرف من استغلال دولتي العدوان السعودي - الإماراتي تواجدهما على الأراضي اليمنية في الجنوب ومحاولة فرض السيطرة عليها والتصرف فيها كأراضي تابعة لتلك الدول المعادية.
مصرع 4 أشخاص واصابة 30 بانهيار ارضي في كولومبيا
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وفقدان اكثر من 20 آخرون جراء انهيار أرضي بسبب هطول الأمطار في كولومبيا.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1022 ) بقيمة 113 ملياراً و788 مليوناً و890 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
المنتخب الوطني للشباب يودع منافسات كأس آسيا بعد تفريطه في الفوز على السعودية
فرط المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم في فوز كان بمتناوله على مضيفه السعودي ليخسر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم بمدينة الدمام في ختام منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عام.
آخر الأخبار:
اختتام دورة في مجال الطوارئ التوليدية للقابلات بإب
أمين عام محلي أمانة العاصمة يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي
قصف صاروخي يستهدف تجمعا لمرتزقة العدوان في الجوف
ارتفاع طلبات اعانة البطالة الامريكية بأكثر من المتوقع الاسبوع الماضي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مسؤول روسي:زيادة قوة الناتو بأفغانستان لن يغير الوضع
[09/نوفمبر/2017]
موسكو - سبأ :
اعتبر مسؤول روسي، أن قرار حلف الناتو إرسال 3 آلاف جندي إضافي إلى أفغانستان لن يؤثر على الوضع هناك.

وقال زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي مدير إدارة آسيا الثانية بالخارجية الروسية اليوم في مجال تعليقه على قرار الناتو: "قلنا مرات عديدة إن هذا لن يغير شيئا".

وكان السكرتير العام للناتو ينس ستولتنبيرغ، قد أعلن في 7 نوفمبر للصحفيين أن الحلف يعتزم إرسال ثلاثة آلاف جندي إضافي إلى أفغانستان.

وقال: "حاليا يتواجد في أفغانستان 13 ألف عسكري من دول الناتو، ويخطط لزيادة العدد إلى حوالي 16 ألف جندي".

وأشار إلى أن الحديث يدور عن زيادة العاملين في بعثة "الدعم الحازم" العاملة في أفغانستان. وأكد أن الزيادة ستقسم بين الولايات المتحدة والدول الأخرى الأعضاء في الحلف بالتساوي.

يذكر أن بروكسل تشهد اليوم انعقاد جلسة بمشاركة وزراء دفاع دول الناتو وشركاء الحلف، لمناقشة عمل البعثة الدولية في أفغانستان "الدعم الحازم".

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
دراسة تكشف عن تقنية جديدة للقضاء على السرطان
بابا الفاتيكان يقرر حظر بيع السجائر لضررها على الصحة
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل نحو 14 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة بينهم فتاة
حكومة بابوا غينيا الجديدة تطلب من اللاجئين في "مانوس" المغادرة في غضون يومين
الاحتلال الاسرائيلي يغلق طرقا جنوب الخليل
الكرملين : الاجتماع المحتمل بين بوتين وترامب في فيتنام لايزال محل نقاش
مقتل جندي باكستاني شمال غرب باكستان
الاتحاد الأوروبي يعطي الضوء الأخضر لمعاقبة فنزويلا
ترامب: هناك حل لازمة كوريا الشمالية
استقالة وزيرة بريطانية بعد كشف اجتماعاتها في اسرائيل
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية سنحان
[09/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على منطقة العطن بحجة
[09/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مزارع المواطنين في نهم
[09/نوفمبر/2017]
إصابة ثلاثة موطنين بغارات لطيران العدوان على منطقة مران بصعدة
[09/نوفمبر/2017]
ثلاث غارات لطيران العدوان على مديريتي حيدان والظاهر بصعدة
[09/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by