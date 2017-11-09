محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل النائب العام: الشعب اليمني يتعرض لإبادة جماعية من تحالف العدوان صنعاء-سبأ:

أكد النائب العام القاضي عبدالعزيز البغدادي أن الشعب اليمني يتعرض لإبادة جماعية من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي.



وأشار النائب العام في إختتام الحلقة النقاشية الخاصة بالتعريف بالإتفاقيات الدولية للجوء، إلى أن مظلومية الشعب اليمني ومعاناته تتعدى مظلومية اللجوء، وهو ما يتطلب سرعة التصرف بشأنها من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل إيقاف العدوان وتلافي تزايد القتل والنزوح والفقر في اليمن .



وأوضح أن إلتزام اليمن بالإتفاقيات والمواثيق الدولية يأتي في إطار احترامه وتعاطفه مع القضايا الإنسانية، حيث يعتبر من أوائل الدول العربية الموقعة على إتفاقية جنيف لحماية اللاجئين لعام 1951م، والتي لم توقع عليها مملكة بني سعود حتى هذه اللحظة.



ودعا النائب العام المشاركين في الحلقة التي نظمها مركز دراسات الهجرة واللاجئين جامعة صنعاء بالتعاون مع النيابة العامة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى الاستفادة مما تلقوه من معارف حول علاقة الأجهزة القضائية بقضايا اللجوء وطرق التعامل معها في اطار قانوني يضمن منح اللاجئ حقوقه الإنسانية في بلد اللجوء.



وكان مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين جامعة صنعاء الدكتور أحمد العماد قدم ورقة حول النظام الدولي للاجئين تطرق فيها إلى الإهتمام المؤسسي الدولي بقضايا اللاجئين والمصادر الأساسية لقانون اللجوء والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان والاتفاقيات الخاصة بحماية المشمولين باهتمام المفوضية والمفاهيم الأساسية في قانون اللجوء .



وفي ختام الحلقة التي تخللها أنشطة تدريبية عن وسائل الحماية التي تقوم بها المفوضية السامية للاجئين، تم توزيع الشهادات على المشاركين.

سبأ [09/نوفمبر/2017]سبأ